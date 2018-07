Cambista e guardador de carro são detidos em Interlagos

Segundo as forças de segurança do Estado, as polícias Militar e Civil planejaram um esquema especial para o GP do Brasil, que deve receber 80 mil pessoas entre ontem e amanhã. Para assegurar a tranquilidade durante o evento, o cidadão contará com policiamento reforçado de mais de 3,5 mil homens. As equipes contarão com policiais bilíngues.

Serão empenhadas 537 viaturas da Força Tática, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), Policiamento Comunitário, de Trânsito e da Corregedoria, além de 222 motocicletas da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).