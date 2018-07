Cambista é preso por vender ingressos do desfile no Rio O cambista Jorge Pinto Cardoso, de 51 anos, foi preso na madrugada deste domingo, dia 21, tentando vender sete ingressos, nos setores 4 e 13 do Sambódromo, para o desfile das seis escolas de samba do Grupo Especial mais bem colocadas neste carnaval 2010.