Cambista é preso por vender ingressos do Rock in Rio Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam hoje um homem de 29 anos, funcionário de uma agência bancária em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, por venda de ingressos superfaturados para o festival de música Rock in Rio. O homem foi preso em flagrante dentro do banco, com 30 ingressos para o evento.