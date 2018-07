Cambista vende ingresso por preço 150% maior no Rio O entorno do sambódromo do Rio está cheio de cambistas vendendo ingressos para o desfile de hoje. Desde a saída do metrô da Praça Onze, que dá acesso aos setores pares da Sapucaí, eles gritam e anunciam a compra e a venda de entradas. Os valores chegam até a R$ 350 para lugares na arquibancada que custam R$ 140 (setores 10 e 11), um acréscimo de 150% no valor.