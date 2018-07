Cambistas são presos com ingressos de cortesia no Rio Quatro cambistas foram detidos, durante a noite desta quarta-feira, no Rio, no momento em que vendiam ingressos de cortesia na porta do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, na zona norte da cidade, onde foi realizada a partida entre Fluminense e Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro. On ingressos de cortesia têm a venda proibida.