Camboriú-SC planeja o maior prédio da América do Sul

O edifício terá 63 andares e 196 metros, superando o Titanium La Portada, de Santiago do Chile, com 52 andares e 194 metros. É o que revela o prefeito da cidade, Edson Renato Dias (PMDB). "Conheci o conceito do projeto em uma apresentação em 3D. É algo sem igual na América Latina." O projeto do arranha-céu é mantido em sigilo absoluto pela FG Engenharia, também responsável por um prédio de 140 metros e 45 andares que será entregue em 2015.

O Plano Diretor do município não prevê limite de altura para edifícios à beira da praia. O prefeito afirma que não vê impedimento na execução da obra, desde que erguida dentro dos padrões de ocupação limitados em 40% do terreno. Ele diz que a localização do prédio na Barra Sul não vai projetar sombra na praia. Os 5,7 quilômetros de praia ficam prejudicados a partir das 15 horas porque a cortina de edifícios que têm até 35 andares encobre o sol.

Com uma população de 108 mil habitantes, mas que na alta temporada chega a receber cerca de 1 milhão de turistas por mês, Camboriú tem no ramo imobiliário sua segunda maior fonte de renda, superada apenas pelo turismo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.