'Camelô-consultor' dá dica de moda nas ruas de SP Os principais pontos de comércio da chamada fast-moda - aquela que é rapidamente copiada e se espalha pelas vitrines mais populares de ruas como José Paulino e 25 de Março, no centro de São Paulo - criaram um outro tipo de camelô. É o camelô-consultor que, bem informado, sabe das últimas tendências da moda, como cor, formas e estampas. Também está sempre atualizado quanto às peças que mais fazem sucesso no guarda-roupa de famosos. O óculos Tom Ford, em forma de oito, usado pela atriz Claudia Raia na novela A Favorita, por exemplo, virou um ícone fashion nas bancas dos ambulantes, seguido pelo Prada, com que Gisele Bündchen já foi fotografada. Com um comércio informal mais direcionado à confecção, a Rua José Paulino surpreende com camelôs, às vezes, muito especializados. É o caso de Bianca Vismara, de 19 anos, estudante de Moda da Universidade Paulista (Unip). Na banca com licença, ela vende por dia cerca de 500 tops, todos estruturados e com grande variedade de padronagens. Além de vender, ela tem de dar uma série de explicações a clientes inseguras quanto à maneira de usar o artigo adquirido. Já o ambulante de 45 anos, sem licença, especializado em óculos diz que fica de olho na novela e revistas para dar palpite aos clientes. ?Ele leva o que quiser, mas tem cliente que chega aqui perguntando o que está na moda. Daí, mostro os últimos lançamentos?, diz ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.