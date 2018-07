Camelôs ateiam fogo em ônibus no centro de SP Cerca de 600 camelôs tentaram montar barracas no entorno da Feirinha da Madrugada, no Brás, região central de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), houve um início de tumulto na Rua Oriente, por volta das 23h40 de ontem. Os ambulantes chegaram a atear fogo em um ônibus. A Tropa de Choque da PM foi acionada para conter os comerciantes.