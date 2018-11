Camelôs da 25 de Março são transferidos em SP Os vendedores ambulantes que trabalham com autorização municipal nas calçadas da Rua 25 de Março, na região central de São Paulo, devem ser transferidos hoje para a realização de obras no local, segundo informações da Secretaria das Subprefeituras. De acordo com a Secretaria das Subprefeituras, os 74 ambulantes vão ser deslocados para o Bolsão Fernando Costa, na mesma região, por um período de 100 dias.