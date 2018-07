Camelôs e guardas municipais entram em confronto no Rio Um confronto entre camelôs e guardas municipais causou tumulto nas imediações da rua Uruguaiana, no centro do Rio, no início da noite de sexta-feira, 24. Um carro da Guarda Municipal foi virado e acessos da estação Uruguaiana do metrô chegaram a ser fechados. Até a noite, não havia registro de pessoas feridas nem presas.