Camelôs entram em confronto com a PM em SP Cerca de 600 camelôs tentaram montar barracas no entorno da Feirinha da Madrugada, no Brás, região central de São Paulo. Houve confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada de hoje. Por volta das 3h20, a situação era de maior tranquilidade no local.