Camelôs fazem passeata pelas ruas do centro de SP Um grupo de cerca de 300 vendedores ambulantes iniciaram, por volta das 9h30, uma passeata pelas ruas do centro de São Paulo em direção à sede da prefeitura, no Viaduto do Chá. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes bloquearam totalmente a Avenida do Estado perto da Rua Monsenhor de Andrade e depois seguiram em caminhada.