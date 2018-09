Camelôs fazem protesto em frente à Prefeitura em SP Cerca de 60 vendedores ambulantes estavam reunidos em frente à Prefeitura de São Paulo, no fim da manhã de hoje, protestando por melhorias nas condições de trabalho, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O grupo estava na calçada do Viaduto do Chá, no centro da cidade, e não atrapalhava o tráfego no local, de acordo com a CET.