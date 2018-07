Camelos invasores serão mortos a tiros As autoridades australianas pretendem cercar 6 mil camelos silvestres com helicópteros e matá-los a tiros. A decisão foi tomada depois que eles invadiram um pequeno povoado no deserto em busca de água, derrubando cercas, destruindo tanques e contaminando os estoques de água. Os camelos foram introduzidos na Austrália em meados de 1800.