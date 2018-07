Camelôs são detidos com morteiros no Brás

Por volta das 3h30, quatro de um grupo de 35 ambulantes abordados pelos policiais na esquina da Rua Oriente com a Rua Barão de Ladário foram flagrados portando cinco morteiros. O quarteto foi encaminhado para o 13º Distrito Policial, da Casa Verde, onde funciona a central de flagrantes da região. Segundo a Polícia Militar, os camelôs, todos regularizados, que trabalham no bolsão criado pela Prefeitura, conseguiram entrar no pátio durante a madrugada.

As duas primeiras manhãs, de terça-feira, 25, e quarta-feira, 26, foram as mais violentas. Os ambulantes, ao mesmo tempo em que faziam ameaças aos colegas regularizados, obstruíam as ruas da região, ateavam fogo em lixeiras, soltavam rojões e intimidavam os lojistas, forçando-os a manter as portas fechadas. Por causa da violência, ônibus fretados por sacoleiros vêm chegando à região com metade da capacidade.