Camelôs se acorrentam contra fim de licenças em SP

Cerca de 20 vendedores ambulantes passaram a noite em frente à Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, centro da cidade, como protesto contra a revogação da licença de trabalho nas regiões da Luz, Lapa e da Rua 25 de Março. A partir desta terça-feira, os camelôs estão proibidos de montar barracas na capital.

Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), a manifestação é pacífica e o grupo ocupa a calçada da via. Alguns dos manifestantes se acorrentaram em grades no local, segundo a GCM. O grupo aguarda uma audiência com o prefeito Gilberto Kassab. Duas equipes da GCM acompanham a movimentação.