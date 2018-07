Câmera de UPP não funcionava quando pedreiro desapareceu

O relatório da empresa Emive, responsável pelas duas câmeras instaladas na UPP, que aponta o defeito nos equipamentos justamente no dia do sumiço do pedreiro, foi obtido pelo RJTV, da Rede Globo. Das 80 câmeras da Emive instaladas na Rocinha, apenas as duas da sede da UPP apresentaram problemas.

No fim da tarde desta terça-feira, 30, PMs encontraram em um valão da Rocinha um corpo em estado avançado de decomposição. "Não é o Amarildo, o corpo é de uma mulher", disse a sobrinha do pedreiro, Michelle Lacerda. No início da noite, a Polícia Civil confirmou a informação.

Está prevista para esta quarta-feira, 31, a coleta de material genético para exame de DNA de um dos filhos de Amarildo - o objetivo é verificar se marcas de sangue encontradas por peritos no banco traseiro de uma das viaturas da UPP da Rocinha é de Amarildo. Em nota, a Polícia Civil informou que as câmeras de segurança da Rocinha foram encaminhadas à perícia e que os aparelhos de GPS das viaturas estão sendo analisados. Também foram realizadas buscas na zona portuária. O delegado responsável pela investigação, Orlando Zaccone, deverá concluir nesta quarta um relatório sobre o caso, que será encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

Após o sumiço do pedreiro, os gritos de "Cadê o Amarildo" tornaram-se frequentes em manifestações realizadas no Rio contra o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). "A principal suspeita recai sobre os policiais da UPP. Não temos até o momento nenhuma novidade que mude o rumo da investigação. O que se tem clareza é que ele sumiu após a intervenção dos policiais da UPP", disse o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio.

A família de Amarildo, pai de seis filhos, continua morando na Rocinha e organiza um protesto para quinta-feira, 1º de agosto.