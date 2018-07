Câmera do novo smartphone da LG funciona sob comando de voz

A divisão de celulares da LG, que demorou para entrar no segmento de smartphones e não conseguiu tirar mercado da Apple e da Samsung Electronics, aposta no Optimus G para concorrer também com Motorola, HTC, ZTE e Huawei .

O Optimus G usa a plataforma Google Android e chegará às lojas da Coreia do Sul na semana que vem pelo equivalente a 900 dólares. Em seguida estará disponível no Japão e nos Estados Unidos.

O novo smartphone tem uma câmera de 13 megapixels que o usuário pode controlar pela de voz e uma tela de 4,7 polegadas com definição superior à do iPhone e à do Galaxy S III.

Equipado com o processador quad-core Snapdragon, da Qualcomm, o Optimus G funcionará em redes de telefonia móvel de altíssima velocidade e poderá executar várias funções ao mesmo tempo, como exibir um programa de TV e enviar torpedos.

Entre os concorrentes do novo modelo estão Droid Razr --que a Motorola lançou no começo do mês-- e o Lumia 920, da Nokia.

A Apple apresentou o iPhone 5 na semana passada e anunciou na segunda-feira que havia recebido mais de 2 milhões de encomendas nas primeiras 24 horas da pré-venda.

(Por Miyoung Kim)