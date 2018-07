Câmera filma tornado destruindo banco nos EUA

Uma câmera de circuito fechado capturou o momento em que um tornado atingiu um banco nos Estados Unidos. O First State Bank, em Parkersburg, no Estado de Iowa, estava vazio quando foi destruído pelo tornado, no último dia 25. Em Parkersburg, os tornados deixaram muitos prédios destruídos. Pelo menos cinco pessoas morreram na cidade. A temporada de tornados, cujo ápice é a primavera e o começo do verão americano, atingiu os Estados do Meio-Oeste com mais força neste ano. Mais de 100 pessoas já morreram na temporada deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.