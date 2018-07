Câmera flagra acidente que matou músico em Sorocaba

O Mercedes era perseguido por uma viatura da Polícia Militar (PM). O condutor, Romualdo Fernando Siqueira Spinoza, de 34 anos, tinha abastecido o automóvel num posto de combustíveis da cidade e não pagou a conta, de acordo com a polícia. O acidente aconteceu na principal avenida do bairro Campolim, zona sul da cidade. O bairro concentra bares e casas noturnas e estava movimentado. Com o choque, o carro do músico ficou destruído. Pará Filho foi retirado com vida das ferragens, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, o carro importado pertence a um empresário de Itapevi.

Spinoza, que não portava os documentos do automóvel, afirmou aos policiais que tinha pegado o carro sem autorização do patrão. Levado ao plantão da Polícia Civil, ele foi autuado por homicídio culposo, furto e direção perigosa. A fiança foi estipulada em R$ 50 mil e, como não pagou, foi levado para a Cadeia Pública de São Roque. Nesta segunda-feira, o causador do acidente foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.