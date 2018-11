Câmera flagra agressão a idosa em casa de Botucatu-SP A cuidadora de idosos Paula Andréia Gomes foi indiciada por maus tratos, no dia 15 de abril, após ser filmada agredindo uma idosa de 69 anos que ficava sob seus cuidados em uma casa no centro de Botucatu, interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a irmã da vítima disse que a idosa não fala, não enxerga, não come e não anda sozinha, ficando deitada ou sentada o tempo todo. O caso só foi divulgado hoje.