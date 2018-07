Câmera flagra assassinato de empresário no Mato Grosso do Sul

Câmeras de um restaurante flagraram o assassinato do empresário João Alberto Fontana. As imagens mostram o dono do restaurante localizado na BR-163, em São Gabriel do Oeste, no interior de Mato Grosso do Sul, conversando com dois clientes sentados em uma mesa. O empresário foi morto com um único tiro, disparado por um jovem que se aproximou por trás dele. O crime ocorreu na segunda-feira, 16. Veja também: Assista ao vídeo: Câmera de segurança flagra assassinato O autor do disparo fugiu em seguida, de bicicleta, segundo informações da polícia. A arma de fogo, um revólver calibre 38, uma camiseta, um boné e a bicicleta do autor foram encontrados jogados em um matagal. A polícia trabalha com a hipótese de vingança, pois Fontana, que também era dono de uma funerária, é acusado de ter matado o dono do cemitério da cidade no dia 2 de junho de 2008. O crime teria relação com a abertura de uma nova funerária na região pelo dono do cemitério. Fontana respondia o processo em liberdade.