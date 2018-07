Câmera flagra atropelamento em ponto de ônibus nos EUA

Três pessoas que esperavam pelo ônibus em um ponto na cidade americana de Phoenix, no Arizona, foram atropeladas por um carro, que aparentemente perdeu o controle. Duas das vítimas foram hospitalizadas em estado grave. O comerciante Gilbert Barowta, que trabalha na loja que fica atrás do ponto, dize que viu todo o acidente por uma câmera de vigilância e correu para ajudar as vítimas. "Fiquei surpreso que ninguém tenha morrido pela forma como as pessoas foram atingidas pelo carro", contou Gilbert. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.