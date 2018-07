Câmera 'inteligente' pode capturar um dia de sua vida

O aparelho, chamado Autographer, usa cinco sensores e software desenvolvido pela Microsoft para escolher o melhor momento para capturar uma imagem, sem precisar de qualquer intervenção do usuário.

As imagens de alta resolução, que podem chegar a 2 mil num dia, podem então ser combinadas para criar um registro visual de um evento como uma festa, festival de música ou um dia comum na vida do usuário.

A Autographer, que pode ser usada pendurada no pescoço, presa à roupa ou colocada em algum ponto privilegiado, é o primeiro aparelho de consumo da OMG, cuja tecnologia de "stop-motion" é usada em campos desde videogames a supervisão de estradas.

A companhia originalmente desenvolveu uma versão do Autographer como uma ajuda de memória para as pessoas com demência, mas afirmou que decidiu lançar o produto para um mercado mais amplo depois de descobrir que usuários e suas famílias também estavam usando o aparelho para registrar eventos especiais.

O presidente-executivo da OMG, Nick Bolton, disse que a câmera ocupa um segmento entre a fotografia e o vídeo.

"Pode capturar imagens realmente significativas, mas também serve para rever a sequência do dia", disse Bolton. "Ela conta uma história sobre o dia que você acabou de viver."

A câmera será vendida diretamente ao público por 399 libras (650 dólares), disse Bolton. Ele acrescentou que potenciais lançamentos nos Estados Unidos e Japão podem ocorrer.