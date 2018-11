Câmera não grava assalto em condomínio de luxo em SP

Os homens fugiram em um carro roubado no condomínio. De acordo com o titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro, Paulo Henrique Nabuco, o tiro que acertou a vítima foi intencional, e não acidental, como divulgado no início das investigações. Testemunhas apontaram dois suspeitos, um de 17 anos e outro de 20, com passagens pela polícia por furto e porte de drogas. Ambos estão foragidos. A Polícia Civil confirmou que os assaltantes conseguiram levar joias e dinheiro.

Ao menos cinco testemunhas foram ouvidas pela DIG. A polícia não descarta a hipótese de alguém de dentro do condomínio ter ajudado na ação dos suspeitos, já que as câmeras de segurança não gravaram as imagens da invasão. Parentes da vítima não quiseram dar entrevistas. No fim da tarde, o hospital Albert Einstein, onde Gabriela estava internada, informou que a família autorizou a doação dos órgãos da menina, mas não foi divulgado quais órgãos serão doados. Gabriela deve ser enterrada hoje à tarde no Cemitério Parque das Palmeiras, em Rio Claro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.