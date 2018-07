Câmera revela suspeito de ataque sexual no metrô de SP A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou na noite de ontem imagens do homem suspeito de ter atacado uma mulher dentro da Estação Sacomã do Metrô, na zona sul da capital paulista. As imagens são da câmera de segurança da estação. Uma mulher de 34 anos foi atacada na manhã de terça-feira, por volta das 9h20.