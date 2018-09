Câmeras filmaram carro de Vanessa em Barueri-SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os vídeos estão sendo analisados por peritos. As imagens estão afastadas e os técnicos tentam aproximá-las para identificar os rostos. A SSP não informou o conteúdo das gravações.

Vanessa deixou a casa do noivo, Luiz Vanderlei de Oliveira, em Barueri, na Grande São Paulo, no início da manhã de sábado, 12. Ela iria para Carapicuíba, de onde seguiria com três amigas para o bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, onde fariam um curso.

Ainda na manhã de sábado, o carro que Vanessa usava foi encontrado abandonado em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. O veículo tinha um princípio de incêndio, que foi controlado pelos policiais militares. O corpo da jovem foi encontrado no domingo, com sinais de violência, em um matagal a cerca de sete quilômetros do local onde o carro foi abandonado.