Câmeras inteligentes monitoram a capital Uma equipe de 60 policiais militares tem observado o paulistano com um olhar diferente. Trinta câmeras especiais, equipadas com software inteligente, flagram, desde janeiro, situações atípicas pelas ruas - como abandono de objetos, corre-corre nos arredores de estádios de futebol e carros na contramão. Diante de uma dessas cenas, é disparado um aviso sonoro e alertas no painel da central de monitoramento na Luz. Os equipamentos estavam em testes desde novembro na cidade.