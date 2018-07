Cameron diz que vai lutar contra usina de Belo Monte O cineasta James Cameron, diretor de sucessos como Avatar e Titanic, assumiu hoje com os povos do Xingu, o compromisso de lutar para impedir a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará. Aos índios Arara da Volta Grande e líderes das tribos caiapós e xicrin, Cameron prometeu apelar diretamente ao presidente Lula para impedir um "desastre ambiental" na Amazônia.