Cameron lançará livro sobre as origens do universo de Avatar O cineasta James Cameron deve publicar até o fim do ano um livro com uma nova aventura dos personagens de Avatar, que se passa antes do filme, a princípio sem planos de levar a história aos cinemas. A informação foi divulgada pelo produtor de Jon Landau, em entrevista à MTV. Landau explicou que Cameron quer contar os antecedentes do filme através de um romance. "A obra servirá como fundação desse mundo. Não teremos tempo para contar essas histórias em um filme ou nas sequências", disse Landau. Segundo ele, seria o primeiro romance escrito pelo diretor.