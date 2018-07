Cameron, o grande derrotado

CONSOLAÇÃO - Cameron, à esquerda, aplaude colegas de Avatar premiados pela melhor fotografia: números não impressionaram Academia

Bela, sexy e viril, Kathryn Bigelow há mais de 20 anos é um enigma que assombra Hollywood. Ela fez história na madrugada de ontem ao receber os Oscars de melhor filme e direção por Guerra ao Terror. Kathryn já havia recebido os principais indicadores da indústria, os prêmios das Guilds, os sindicatos das categorias. Mesmo assim, a dupla vitória foi surpreendente. A Academia não poderia ignorá-la, mas parecia mais difícil ainda ignorar seu ex-marido, o poderoso James Cameron. Autoproclamado rei do mundo com o megassucesso de Titanic - quase US$ 2 bilhões de receitas em todo o mundo -, Cameron ultrapassou o próprio recorde com Avatar, cujas receitas estão batendo nos US$ 3 bilhões.

Para não ignorar Kathryn, a Academia ignorou seu ex. James Cameron foi o grande derrotado na festa do Oscar deste ano. A polarização Avatar/Guerra ao Terror, que terminou com a vitória de Davi contra Golias, presta-se a muitas interpretações. Luiz Bolognesi, grande roteirista do cinema brasileiro, lança dúvidas, na página 4, sobre o significado dessa vitória. Não crê que ela represente a vitória dos independentes contra o cinemão. A própria ideia do filme - a adrenalina que move os soldados de Kathryn, na Guerra do Iraque - estaria (está?) mais para afirmação do que contestação do establishment militar. Os militares são os vilões de Avatar e os heróis de Guerra ao Terror. Os heróis?

É esse o enigma Kathryn Bigelow. Desde o começo da carreira dela, Kathryn tem seguido vias tortuosas para expressar sua fascinação pelo mal. Baudelaire: flores venenosas emprestam seu perfume ao jardim da diretora. Quando Chega a Escuridão renova o vampirismo com iconografia de western, iluminação noir e o grupo Tangerine Dream na trilha. Os reflexos do aço e a imensidão azul dimensionam Jogo Perverso (Blue Steel), em que Jamie Lee Curtis empunha a pistola de Dirty Harry num thriller tão violento, até mais, do que o de Don Siegel. E o que dizer de Estranhos Prazeres, senão que retrata uma sociedade de voyeurs? Em todos esses filmes, Kathryn parece estar se preparando para Guerra ao Terror. É sintomático que ela, sem vestir o coturno, se faça chamar no set de "o" diretor.

Independentemente de se apoiar ou não a visão de mundo e de cinema de Kathryn Bigelow, ela é uma raridade em Hollywood. Há mais de 20 anos não transige com o público. Mantém-se fiel a si mesma. Foi o sistema que se ajustou a Kathryn e não ela a ele. Seu ex, James Cameron, é um gênio que quer levar tão longe quanto possível sua (r)evolução estética e técnica, mas ele o faz pensando no espectador (e a massa retribui). Kathryn, que nunca teve o público ao seu lado, lixa-se para ele. Guerra ao Terror poderia ter ido para o limbo como a maioria de seus filmes anteriores. Foi resgatado do anonimato para fazer história no Oscar.

Foi esse o verdadeiro sentido da acachapante derrota que Kathryn Bigelow impôs a James Cameron. Aos 19 anos ela estudava artes plásticas e participava de um grupo de pintores engajados. Adorava um protesto. O radicalismo, aliado à beleza, fez dela uma figura sedutora. Kathryn costuma citar Freud - as pessoas gostam de olhar o que estão proibidas de ver. Além do pai da psicanálise, ela é atraída por Shakespeare. Blue Steel, o polimento azul que dá título, no original, a Jogo Perverso, visa a preservar as armas "do orvalho da noite", como diz Otelo. Como a adrenalina que vicia seus soldados, a violência produz excitação (sexual) em Jogo Perverso e Estranhos Prazeres.

Ainda é cedo para avaliar o que significa o resultado do Oscar 2010, para os melhores de 2009. Sem exagerar, talvez exista algo de Leni Riefenstahl nessa figura tão poderosa. Face a isso - a esse enigma - tudo o mais parece relegado a segundo plano. A grande preocupação da Academia, na festa de (ante)ontem era retomar o público, depois que a cerimônia televisionada do ano passado registrou a terceira pior audiência da história. Ao optar por um filme tão miúra, a Academia votou contra o próprio projeto de ampliar para dez o número de indicados, justamente para favorecer a diversidade e a inserção de sucessos na receita do Oscar. A festa foi longa, mas não aborrecida. A supressão dos números musicais eliminou do show uma de suas características básicas. De certa maneira, o resultado ficou mais anódino.

As vitórias de Christoph Waltz e Mo"Nique como melhores coadjuvantes, por Bastardos Inglórios e Preciosa, foram verdadeiras consagrações, mas só ela, entre os dois, foi aplaudida de pé. Os melhores atores, Jeff Bridges e Sandra Bullock, por Coração Louco e Um Sonho Possível, eles, sim, foram aplaudidos de pé pela Academia inteira. Foram escolhas para ninguém botar defeito. A melhor animação também já era esperada - Up - Altas Aventuras, de Pete Docter, ele próprio parecendo um personagem animado do seu filme. O Oscar 2010, até no que teve de previsível, conseguiu ser surpreendente.