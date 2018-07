Camex aprova isenção de tarifa para trigo de fora do Mercosul A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou nesta terça-feira a isenção de tarifa de importação para um volume de 1 milhão de toneladas de trigo de fora do Mercosul, disse o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Célio Porto.