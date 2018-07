Camex não avaliou redução da taxa de importação do trigo, diz ministro

O pedido da indústria para redução da tarifa, em um momento de entressafra no Brasil e no Mercosul em que a oferta fica mais apertada, foi retirado da pauta da reunião do órgão integrado por ministros.

Segundo Geller, uma decisão sobre redução da tarifa de 10 por cento poderia afetar o plantio de trigo no Brasil, que está em desenvolvimento, pois desencorajaria a continuidade do plantio pelo produtor nacional.

O ministro disse ainda que as projeções indicam um aumento na produção do trigo do Brasil e que há um recuo nos preços do produto.

A safra de 2014 do Brasil foi calculada pela Companhia Nacional de Abastecimento em um recorde de 6,88 milhões de toneladas, aumento de quase 25 por cento ante a temporada passada, com um crescimento de 15 por cento na área e melhores produtividades. Em 2013, a safra foi severamente afetada por geadas no Paraná. A previsão da Conab considera um clima normal para 2014. Mas o ministro acrescentou que o governo continuará observando o comportamento do mercado.

Ele acrescentou que, se necessário, será marcada uma reunião extraordinária da Camex de 10 a 15 dias para retornar a questão.

(Por Nesto Rabello; edição de Roberto Samora)