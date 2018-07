Camille Paglia rouba a cena no carnaval de Salvador Na pista do Circuito Dodô (Barra-Ondina) passaram, desde a tarde de sexta-feira, artistas consagrados na axé music, como Chiclete com Banana. Nos principais camarotes, dezenas de atores, apresentadores e políticos atraíam os olhares de grupos de foliões. O grande evento da segunda noite da folia baiana, porém, foi a chegada de Daniela Mercury a seu camarote, acompanhada pela pensadora norte-americana Camille Paglia. Ambas se conheceram pessoalmente ontem, depois de alguns meses de troca de correspondência eletrônica. A anfitriã parou o movimento no local. Camile, que recentemente comparou Daniela a Madonna, passeou um pouco pelas ruas dos arredores dos circuitos e passou o tempo todo exibindo um vistoso sorriso no camarote. "Estou adorando!"