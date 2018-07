Caminhada em SP comemora Dia da Atividade Física

Animadas, as gêmeas Maria de Lurdes e Ana Maria Daniel, de 50 anos, garantiram que vão à academia todos os dias. Sem perder o ritmo da caminhada, Maria de Lurdes incentivava a prática de atividades físicas. "Não importa a idade. Tem que agitar mesmo, todo mundo entrando nessa onda", convocou.

O coordenador do Agita São Paulo, Victor Matsuda, lembrou que a falta de exercícios pode ser perigosa à saúde. "Estamos tentando combater o sedentarismo, esse mal que causa 3 milhões de mortes no planeta por ano", ressaltou. Segundo ele, o ideal é a prática de 30 minutos de exercício por dia, com intensidade moderada e de maneira contínua.

Além da caminhada, na terça-feira (3) vai ocorrer na capital paulista o 9º Encontro de Boas Práticas em Promoção da Atividade Física. Na ocasião, serão apresentadas ações promovidas no estado para promoção da atividade física por diversos setores da sociedade civil. As informações são da Agência Brasil.