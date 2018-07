Caminhando e sorridente, Massa chega a hospital em São Paulo

O piloto chegou sorridente e acenando para os jornalistas que o aguardavam. Sem parar para responder perguntas, o piloto disse apenas "preciso me recuperar".

Massa deixou o hospital que estava internado em Budapeste na manhã desta segunda. Nos treinos de classificação para o GP da Hungria, o piloto da Ferrari, de 28 anos, foi atingido por uma mola de quase 1 kg que se soltou do Brawn GP de Rubens Barrichello.

Após ser atingido pela mola, o piloto, aparentemente desacordado, bateu de frente na proteção de pneus, em alta velocidade. Ele sofreu traumatismo craniano e chegou a ficar em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos após o grave acidente.

Em vídeo divulgado pela Ferrari, Massa disse se lembrar pouco do acidente e agradeceu as mensagens de apoio recebidas de todo o mundo.

"Me lembro, lógico, pouco. Me lembro que eu estava na segunda classificação, num certo momento eu encontro o Rubinho, que estava até longe do meu carro, e aí não vi mais nada", disse Massa.

"Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, já vi algumas matérias, algumas fotos daquilo que aconteceu comigo, mas não tenho uma lembrança muito real do que aconteceu."

(Reportagem de Hugo Bachega)