Caminhão acima de 70 km/h na Marginal já será multado Caminhões e ônibus que transitarem com velocidade acima de 70 km/h na pista expressa da Marginal do Pinheiros, em São Paulo, serão multados a partir dessa quarta-feira. O novo limite de velocidade para veículos pesados na via, que era de 90 km/h, começou a valer em setembro, mas os motoristas ainda não eram multados por causa da falta de sinalização.