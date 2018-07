Caminhão atinge 2 carros e invade casa em Guarulhos

Ao mesmo tempo em que invadia a garagem da casa, onde havia um Fiat Doblò, o caminhão arrastava outro Fiat, um Uno, que estava parado em frente a residência, foi atingido e também pertence ao proprietário do imóvel. O dono da casa, ao escutar o barulho, saiu até a garagem e viu o caminhoneiro caído sob o Mercedes Benz.

Uma equipe dos bombeiros da Vila Galvão foi acionada e encaminhou a vítima para o pronto-socorro do Hospital Padre Bento. Até as 4h45 desta manhã, o boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial, de Vila Galvão, em Guarulhos, não havia sido encerrado. O causador do acidente, segundo a Polícia Civil, após ser liberado, faria exame de dosagem alcoólica.