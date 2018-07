Caminhão atropela e mata menino de 3 anos em Sumaré (SP)

A Polícia Militar informou que a mãe do menino estava no trabalho e que a vítima ficava em casa com um irmão. Nas ruas do bairro, que não têm asfalto, é comum que as crianças fiquem brincando nas vias.

O motorista tentou prestar socorro ao menino, mas foi retirado do local, após ser ameaçado por moradores. Ele foi atendido em um pronto-socorro da cidade em estado de choque. Ele pode ser indicado por homicídio culposo (sem intenção de matar). O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Sumaré.