Caminhão atropela participantes de evento infantil na BA

Segundo testemunhas, cerca de 200 pessoas participavam da celebração, que era realizada anualmente. As vítimas estavam sob um toldo instalado na frente da loja, sobre a calçada. O acidente teria acontecido porque o caminhão, que estava estacionado em uma subida da avenida, conhecida como ladeira da Gameleira, era seguro por um calço colocado atrás de uma das rodas e uma pessoa teria tirado o apoio. Desgovernado, com carga extra (estava carregado com 600 sacos de argamassa) e sem motorista, o veículo avançou sobre as pessoas. Uma das hipóteses apontadas pela polícia é que o veículo estivesse com problemas nos freios. O caminhão passará por perícia técnica.

A mulher, Lia Telma Santana, morreu no local. Duas crianças, uma menina e um menino, de 7 e 8 anos, respectivamente, e um adolescente de 14 chegaram a ser atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos e morreram antes de chegar ao hospital.

Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Itaparica e as crianças com quadro de saúde mais grave, encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e para o Hospital do Subúrbio, ambos em Salvador. Para os traslados, foi utilizado um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).