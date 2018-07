Caminhão bate em avião no aeroporto de Congonhas, em SP Uma aeronave da companhia aérea GOL foi atingida por um caminhão hoje à tarde no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A aeronave do voo G3 1528, que seguia para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, às 13h10, precisou ser removida para manutenção após o incidente. A empresa disse que o caminhão de uma empresa terceirizada colidiu com a fuselagem.