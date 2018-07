Caminhão bate em avião no Aeroporto de Viracopos

A aeronave seria usada para fazer o voo 4364 entre Campinas e São José dos Campos, no interior paulista. A saída estava prevista para as 22h34 e a chegada, para 23h14. A partida, no entanto, foi cancelada. Como a aeronave não operou, o voo 4365, que retornaria ontem às 7 horas para Campinas, também não foi realizado. O avião foi encaminhado para manutenção e troca de peças externas.

A Azul informou que "todos os clientes foram reacomodados e receberam assistência, de acordo com a Resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)" e lamentou "eventuais transtornos ocorridos". De acordo com a companhia, os passageiros partiram no voo seguinte ou em ônibus executivos. Mulheres, idosos e pessoas com deficiência tiveram prioridade no embarque da Azul. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.