Caminhão bate em muro de túnel em SP e deixa vítimas Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado, após um caminhão carregado com cimento bater no muro do Túnel Ayrton Senna I, na Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7h50.