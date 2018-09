Caminhão bloqueia faixa da Av. Celso Garcia, em SP Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira, no cruzamento da Avenida Celso Garcia com a Rua João Boemer, na zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. O acidente interditou o cruzamento da Celso Garcia com a Rua João Boemer, por volta das 14h20, no sentido centro.