Caminhão-bomba mata dezenas na capital da Somália

Testemunhas disseram ter ouvido uma forte explosão numa área onde há vários prédios governamentais, no bairro K4, onde muitos estudantes faziam um exame nesta terça-feira. A polícia disse que um caminhão explodiu no portão de um complexo que abriga quatro ministério do governo.

"Retiramos 65 corpos e 50 feridos", disse o coordenador de ambulâncias Ali Muse à Reuters. "Ainda há alguns caídos por lá. A maioria das pessoas tem queimaduras."

Um repórter da Reuters disse ter visto nove corpos no local, que fica em um bairro controlado por forças do governo e da União Africana. Essa testemunha disse que muitos sobreviventes com queimaduras caminhavam até um hospital próximo, e que a polícia estava tentando retirar estudantes retidos nos escombros dos edifícios.

A Al Shabaab, ligada à Al Qaeda, assumiu a autoria do ataque. O grupo já vinha ameaçando cometer atentados contra prédios públicos desde que seus combatentes deixaram Mogadíscio, no começo de agosto.

"A Al Shabaab realizou esse ataque," disse à Reuters um porta-voz dos insurgentes. "Nosso alvo foram os ministérios."

(Reportagem adicional de Mohamed Ahmed)