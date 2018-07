Caminhão carregado de explosivos tomba no centro do Rio Um caminhão carregado com explosivos e detonadores tombou na manhã deste sábado, 19, na Avenida. Presidente Vargas, no centro do Rio, na altura da igreja da Candelária. A carga seria utilizada em obras da Prefeitura. O acidente foi na pista sentido Praça da Bandeira, mas as duas vias ficaram temporariamente bloqueadas.