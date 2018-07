Caminhão carregado de madeira tomba na BR-116 Um caminhão carregado de madeira tombou esta tarde na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no sentido São Paulo, próximo à cidade de Miracatu, na região da Serra do Cafezal. Segundo a OHL, concessionária responsável pela estrada, apesar do acidente, o tráfego no local flui sem problemas.