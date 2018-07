Caminhão carregando combustível é roubado em SP

Após denúncia anônima feita pelo número da Polícia Militar, 190, uma viatura da polícia localizou e interceptou o caminhão roubado com apenas um dos envolvidos em seu interior. Segundo o delegado Sérgio Luis da Silva Alves, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (DEIC), onde o crime foi registrado, os outros dois suspeitos estavam com a vítima em outro veículo, identificado como um Fiat Fiorino.

Policiais afirmam que, logo quando foi detido e levado para o 63ºDP, o homem entrou em contato com os outros suspeitos por meio de um aparelho celular. Os agentes negociaram diretamente a soltura do motorista do caminhão que acabou sendo libertado próximo à Avenida Imperador, no bairro da Penha. Os dois homens fugiram.

De acordo com Alves, o motorista do caminhão estava muito nervoso e não conseguiu, em depoimento, detalhar a aparência dos fugitivos que o mantiveram refém.

O caso está sendo registrado na 4ª Divisão de Investigações sobre Furto e Roubo de Veículos e Cargas (Divecar), do Deic.