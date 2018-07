Caminhão com 2,5 toneladas de maconha é apreendido

O motorista de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso. Ele contou aos policiais que havia carregado a droga em Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, e deveria entregá-la no bairro do Brás, em São Paulo. A maconha foi levada para a Delegacia de Polícia de Assis, onde o motorista foi autuado em flagrante por tráfico. Os fardos estavam sendo pesados no local. A polícia acredita que a droga é procedente do Paraguai.C