Caminhão com 350 kg de cocaína é apreendido no MT Um carregamento de 350 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no final da tarde da última segunda-feira, 23, na BR-364, na região do município de Diamantino, no norte de Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga seria trazida para São Paulo.